Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (2)

ERDOĞAN: SİZİN BURADA NE İŞİNİZ VAR?\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya\'da Mevlana Meydanı\'nda düzenlenen toplu açılış töreni mitingde Türkiye\'nin Suriye ve Irak\'ta bulunmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

\'\'Türkiye’nin sırtını kimse yere getiremez. Türkiye’nin bu dirilişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip, bizi yeniden biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Halbuki gönlümüze çizilen hututlarına darlığına isyan eden milletiz. Türkiye\'ye, \'Irak\'ta, Suriye\'de, Somali’de, Afrika\'da, Balkanlar’da Kafkaslar ‘da ne işin var?\', diyenlere sormak lazım; Sizin buralarda ne işiniz var? Bunların derdi yok. Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz, biz buralardayız. Çünkü bizim coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda her ağlayan çocuğun başını okşamak bizim boynumuzun borcudur. Bir kadın izledim televizyonda. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Bizim, oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle kafa kafaya verip, çare aramak bizim asla ihmal edemeyeceğimiz görevimizdir. Binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip buralarda yaptıkları için kendilerine hak görenler bizim 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak sınırında burada ne işiniz var diye soramazlar. Oradan havan topları bize gelecek. Benim şehidim olacak, sonra burada ne işin var diyecek. Yok öyle şey. Üstelik bu işi kirli bir şekilde yapıyorlar ki inanın bana onların adına utanıyorum. Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana ve ateşe boğanlar, iş bizim vatandaşlarımızın güvenliğimize gelince, bir anda kavramları, tanımları, sınırları değiştiriveriyorlar. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor. İnsan hakları onlarda başka, bizde başka tanımlanıyor. Hukuk onlara başka, bize başka hazırlanıyor. Her türlü uluslararası kural onlara başka, bize başka uygulanıyor.’’

Erdoğan, Türkiye\'nin artık silahlı, insansız uçaklarının olduğunu belirterek, \"Artık hamdolsun bizim de silahlı insansız uçaklarımız var. Artık acaba verirler mi diye düşünmüyoruz. Kötü komşu ev sahibi bizi ev sahibi yaptı. Hamdolsun, daha neler yapacağız. Çalışıyoruz. Yeter ki biz birbirimize inanalım\" dedi.

Terör örgütlerinin namlularını ve ekonomik araçları silah gibi kullanıp, Türkiye\'ye mesaj vermeye çalışanların olduğunu ifade eden Erdoğan, \'\'Bu mesajları verenleri devlet ve millet hafızamıza kaydettik. Hepsi de hesabını göreceğimiz gün geldiğinde çıkartılıp ortaya konacak. Bu işler heyecanla ve fevri çıkışlarla değil, sabırla, planlı ve programlı hamleler yürütülmek zorundadır. Yine de onlara Konyalıların türküsüyle ufaktan bir cevap vereyim; Gümüş cezveydim kaynadım coştum. Kendi yağımla kavuruldum piştim. Muhannet elinden gurbete düştüm. Gayri dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı’ Konya cevabı verdi mi verdi. Bizim artık mektuplara yazacak sözümüz kalmadı. Ama yazacak çok işimiz var\' \'dedi.



FOTOĞRAFLI