Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (1)

Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN/KONYA,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \'\'Tek partili döneminin en büyük kötülüğü bu ülkenin tarihini 1919-1923 yılından başlatma anlayışıyla kurulu bir eğitim sistemi inşa etmek. 1923; kadim tarihimizin yeniden ayağa kalkış tarihidir. Ondan öncesi koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz\'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi budur\'\' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya\'daKİ Mevlana Meydanı\'nda düzenlenen toplU açılış töreni ve mitinge katıldı. Törene eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, eşlik etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ardından kürsüye Başbakan Binali Yıldırım çıktı. Bugün 50 adet projenin toplu açılışının yapıldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Konya halkının verdiği desteğe de değindi. Yıldırım, \"Hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar. Bu milletin bileğini asla bükemeyecekler, bir olmaya, birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz\'\' dedi.

ERDOĞAN\'DAN BİRLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bir olacağız. Bunu Çanakkale\'de, Kurtuluş Savaşı\'nda yaptık. Bunu 15 Temmuz’da yaptık. Önümüzdeki süreçte de aynı iradeyle, aynı kararlılıkla, aynı cesaretle ortaya koyacak ve ülkemizi aydınlık geleceğe hep birlikte çalışacağız. Ne diyor o güzel Konya türküsünde; \'Atı olan, el atına biner mi? Yiğit olan ikrarından döner mi ?\' Bunu biliyorsunuz değil mi? Biz de Allah’ın izni ve yardımıyla, sizlerin ve milletin desteğiyle, ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve evvel Allah, Allah\'ın izniyle dünyaya, Türkün şanını çok daha güçlü kılarak duyuracağız.\'\'

TEK PARTİLİ DÖNEMİN 1923 KÖTÜLÜĞÜ

Erdoğan, 1 asıra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca inişli- çıkışlı olsa da küçümsenmeyecek günlere gelindiğini, tek partili dönemin ülke tarihini 1923\'den başlatma anlayışını eleştirdi. Erdoğan, şöyle dedi:

\"Hataı ve eksikleri görmek başka, bunlara takılıp kalmak bambaşka bir şey. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Tek partili döneminin en büyük kötülüğü bu ülkenin tarihini 1919-1923 yılından başlatma anlayışıyla kurulu bir eğitim sistemi inşa etmek. 1923; kadim tarihimizin yeniden ayağa kalkış tarihidir. Ondan öncesi koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz\'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi budur. Geçen haftalarda Sırbistan\'a gittim. Sırbistan Cumhurbaşkanı ve kabinesi gece geç bir saatte bizi karşıladılar, aynı şekilde gece geç saatte uğurladı. Orada Novi (Yeni) Pazar\'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Çünkü burada tarihin kaybı var. O tarihi kaybı kenara koymak mümkün değil. Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehri\'nin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladı. Türk milletinin yeniden gerçek gücünün yeniden adeta birileri kudurmuş durumda. Türkiye artık gücünün, imkanının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir.\'\'



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