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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TCG BURGAZADA'NIN DENİZ  KUVVETLERİNE TESLİMİ TÖRENİNDE KONUŞTU (1) 

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz  Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor

04 Kasım 2018 18:20

 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada\'nın Deniz  Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis\'in İlk Kaynak Töreni\'ne katılıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı\'nda yapılan törende bir konuşma yapan Erdoğan, \"Türkiye\'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye\'ye rağmen Doğu Akdeniz\'de veya Ege\'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar.\" dedi. 

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan\'ın konuşması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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