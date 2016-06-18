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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'dan Pendik'e helikopterle gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'ne yeni yapılan helikopter pistini ilk kez kullandı

18 Haziran 2016 23:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da Huber Köşkü önüne yapılan yeni helikopter pistinden Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle ilk kez havalandı.

Tarabya’daki Huber Köşkü önünde bulunan helikopter pistinin yetersiz gelmesi üzerine Köşk önündeki büyük süs havuzu helikopter pistine çevrildi.

Pendik’teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Burgazada korvetinin denize indirilmesi ve Kınalıada korvetinin ilk kaynak törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yeni yapılan ikinci helikopter pistini ilk kez kullandı.

Erdoğan ve eşi helikopterle Pendik’teki programa geçti. 

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