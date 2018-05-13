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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ DİNLEDİ

Haber: Hakime TORUN / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi

13 Mayıs 2018 03:29

Haber: Hakime TORUN / İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, UBER\'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi. Erdoğan\'ın makam aracı 
Tarabya Köşkü\'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin dertlerini dinledi.  Sürücüler UBER\'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de \"Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil\" diyerek tepkisini dile getirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Görüntü dökümü:
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-Taksi şoförlerinin makam aracı önünde konuşmaları
-Erdoğan\'ın bir şoförün elini tutması
-Detaylar 
 

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