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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da (3)

(Ayrıntılarla güncellendi) Tahran, 7 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran’a gitti

07 Eylül 2018 15:33

(Ayrıntılarla güncellendi)

Tahran, 7 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran’a gitti.
Uçağı Tahran Havalimanı\'na Türkiye saati ile 11:50\'de inen Erdoğan, Ruhani ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Tahran’da İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ebrahim Taherian Fard karşıladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye saati ile 12:15’te Tahran’a ulaştı.
Daha sonra, Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşecek olan Üçlü Zirve’nin ardından, liderler ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Fotoğraflı)

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