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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan Cumhurbaşkanıyla telefonda görüştü...

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bugün telefonda görüştü

07 Eylül 2017 23:08

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede; Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar\'da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin, Arakanlıların maruz kaldıkları drama yapıcı bir çözüm bulunması için ortak çaba harcamalarının önemine işaret edilen görüşmede, Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimlerin de sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Görüşme vesilesiyle iki liderin, birbirlerinin geçmiş Kurban bayramlarını da tebrik ettikleri öğrenildi.
 

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