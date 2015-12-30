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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Umre'ye gitti

Kabe'nin kapısı Erdoğan için açıldı

30 Aralık 2015 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da umre yaptı. Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud 'un emriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti için Kabe'nin kapısı da açıldı.

Hürriyet’in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'ndaki Kraliyet Misafirhanesi'nde ihrama girerek, karayoluyla Mekke'ye geldi.

Gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaparak, Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yini gerçekleştirdi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da umre yaptı. Kral Selman'ın emriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti için Kabe'nin kapısı da açıldı.

Umre ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mescid-i Haram'ın yanındaki Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Medine'ye geçerek, Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi'yi de ziyaret etmesi planlanıyor.

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