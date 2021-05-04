Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, Suudi Arabistan Kralı <strong>Selman bin Abdülaziz El Suud</strong> ile telefonda görüştü.</p>\n<p>Erdoğan ile Kral Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN -</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/suudilerin-turk-mallarina-boykotu-agirlasti-turkiye-den-ithalat-rekor-seviyede-dustu-arabistan-dan-ithalat-rekor-seviyede-artti,950288" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boykot etkisini gösterdi: Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı rekor oranda düştü</a></p>\n</body>\n</html>