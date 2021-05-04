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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

04 Mayıs 2021 22:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Kral Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

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Kral SelmanSuudi Arabistan KralıCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanErdoğan
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