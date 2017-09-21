Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Kralı Selman'ın, hicri yılın başlangıcı vesilesiyle birbirlerine tebriklerini de ilettikleri kaydedildi.

Erdoğan'ın telefonla görüşmesinden önce bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Kral Selman ile bir araya gelmişti.