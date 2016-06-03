Erdoğan: Somali hükümet bütçesine desteğimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Somali hükümet bütçesine verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "Somali'ye yardım eli uzattığımızda bunun geçici bir heves olduğunu iddia etmişti. Bizim kısa sürede kendileri gibi burayı terk edeceğimizi ümit etmişlerdi. Hamd olsun, biz yılmadık. Somali hükümet bütçesine desteğimizi sürdüreceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bu anlayışla devam ettiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip ve Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İBB'nin Mogadişu'da asfalt yapımı ve ayrıca Mogadişu'ya otobüs verilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Birileri Afrika'ya açılım politikamızı başlattığımızda, Somali'ye yardım eli uzattığımızda bunun geçici bir heves olduğunu iddia etmişti. Bizim kısa sürede kendileri gibi burayı terk edeceğimizi ümit etmişlerdi. Hamd olsun, biz yılmadık. Somali hükümet bütçesine desteğimizi sürdüreceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bu anlayışla devam ettiriyoruz.

"İkili ilişkilerimizi daha da güçlendirdik"

İkili ilişkilerimizi ve Somali'yi daha ileriye taşıyacak projeleri ele aldık. Az önce imzalanan 9 anlaşmayla ikili ilişkilerimizi de güçlendirdik. Eğitim, sağlık, ulaştırma gibi alanlarla işbirliğimiz devam edecektir. İnşallah bunları bir bir devam ettireceğiz. Önümüzdeki aylarda biliyorum ki Somali'de seçimler var. Bir insanın yatabileceği en huzurlu yer barış yatağıdır. Somali'deki seçimler güçlenmek için dönüm noktasıdır.

"Somali bu kritik süreci de atlatacaktır"

Bugüne kadar birçok zorluğu aşan Somalili kardeşlerimizin bu kritik süreci de atlatacaktır. Bir ve beraber olarak, dostlarımızın sayısını artırarak yola devam etmeliyiz. Terörün kanlı yüzünü 3 gün önce gördük ve ne yazık ki onlarca Somalili burada öldü. Somali yönetimine ve Somalililere baş sağlığı diliyorum.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamalarından satır başları;

Öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, siz Somali'ye 2011 yılında geldiğinizde insanların hayatları çok zor durumdaydı, ikinci defa geldiğinizde biraz daha iyiydi ama hala ihtiyaçları vardı. Üçüncü sefer geldiğinizde yardımlarla daha iyi seviyeye geldik. Somali'nin gelişimiyle ilgili gerçekten Türkiye halkı büyük bir adım attı, büyük yardımcı oldular bu konuda.