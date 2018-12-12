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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ve Öncü kardeşleri kabul etti

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti

12 Aralık 2018 22:21

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü\'yü makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.
İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu Can Öncü ve yine motor sporcusu olan kardeşi Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

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