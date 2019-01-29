Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektör temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü.

Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Bir saat 10 dakika süren görüşme ile ilgili açıklama yapılması beklenmiyor.

Toplantıya katılan yapımcı, yönetmen ve oyuncuların isimleri şöyle:

Birol Güven: Yapımcı

Şükrü Avşar: Yapımcı

Timur Savcı: Yapımcı

Cemal Okan: Yapımcı

Muzaffer Yıldırım: Yapımcı

Şahan Gökbakar: Oyuncu, Yapımcı

Çağrı Özeren: Yapımcı

Yılmaz Erdoğan: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı

Necati Akpınar: Yapımcı

Fatih Aksoy: Yapımcı

Mahsun Kırmızıgül: Yönetmen, Oyuncu

Kerem Çatay: Yapımcı

Mehmet Bozdağ: Yapımcı

Serdar Öğretici: Yapımcı

Bülent İnal: Oyuncu

Burak Özçivit: Oyuncu

Oktay Kaynarca: Oyuncu

Ata Demirer: Oyuncu

Tamer Karadağlı: Oyuncu

Şoray Uzun: Oyuncu

Demet Akbağ: Oyuncu

Raci Şaşmaz: Yapımcı

Onur Tan: Yönetmen

Bahadır Özdener: Senarist, Yapımcı

Elif Dağdeviren: Yapımcı

Şükrü Erol Avcı: Yapımcı