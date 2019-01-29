Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektör temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü.
Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Bir saat 10 dakika süren görüşme ile ilgili açıklama yapılması beklenmiyor.
Toplantıya katılan yapımcı, yönetmen ve oyuncuların isimleri şöyle:
Birol Güven: Yapımcı
Şükrü Avşar: Yapımcı
Timur Savcı: Yapımcı
Cemal Okan: Yapımcı
Muzaffer Yıldırım: Yapımcı
Şahan Gökbakar: Oyuncu, Yapımcı
Çağrı Özeren: Yapımcı
Yılmaz Erdoğan: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı
Necati Akpınar: Yapımcı
Fatih Aksoy: Yapımcı
Mahsun Kırmızıgül: Yönetmen, Oyuncu
Kerem Çatay: Yapımcı
Mehmet Bozdağ: Yapımcı
Serdar Öğretici: Yapımcı
Bülent İnal: Oyuncu
Burak Özçivit: Oyuncu
Oktay Kaynarca: Oyuncu
Ata Demirer: Oyuncu
Tamer Karadağlı: Oyuncu
Şoray Uzun: Oyuncu
Demet Akbağ: Oyuncu
Raci Şaşmaz: Yapımcı
Onur Tan: Yönetmen
Bahadır Özdener: Senarist, Yapımcı
Elif Dağdeviren: Yapımcı
Şükrü Erol Avcı: Yapımcı