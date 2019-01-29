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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektör temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

29 Ocak 2019 16:45

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

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CumhCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştüurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.

527

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.

627

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.

727

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

827

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

927

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1027

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1127

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1227

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1327

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1427

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1527

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1627

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1727

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1827

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

1927

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2027

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2127

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2227

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2327

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2427

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2527

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2627

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

2727

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü

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