Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektör temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
29 Ocak 2019 16:45
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
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CumhCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştüurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
427
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.
527
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.
627
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektör temsilcilerini kabul etti.
727
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
827
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
927
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1027
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1127
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1227
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1327
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1427
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1527
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1627
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1727
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1827
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
1927
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2027
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2127
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2227
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2327
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2427
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2527
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2627
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü
2727
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü