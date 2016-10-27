Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar yeni bir Kandil olma yolunda, müsaade edemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK'nın Irak'ta bulunan Sincar'ı yeni bir Kandil yapmayı planladığını ileri sürerek bu duruma izin verilemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Musul, Irak, Kerkük, Tel Afer ve Sincar'da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sincar yeni bir Kandil olma yolunda, müsaade edemeyiz" diye konuştu.

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gazi ve Şehit Yakınları Atama Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın Suriye ve Musul'la ilgili açıklamaları şöyle:

"PKK'ya ve uzantısı kurumlara ve kişilere karşı daha tutarlı bir mücadele içindeyiz. Suriye'ye niye girdik? ÖSO'yu soktuk, arkalarından gittik ve DEAŞ hiç durmadı, çekti gitti. Arkasından Rai, oraya da girdik, yine durmadılar. Arkasından Dabık, bunların kutsalıydı, buradan da gittiler. Şimdi El Bab'a yürüyoruz, çünkü onların önemli bir merkezi. Orayı da terk edecekler, sonra Mümbiç'e Rakka'ya gideceğiz. Dün sayın Obama ile uzun uzadıya görüştük, bu tür adımları atacağımızı kendileriyle paylaştık. 'PYD/YPG gibi terör örgütlerine ihtiyacımız yok, Rakka'da gelin sizinle beraber savaşalım, DEAŞ'ı atalım biz sizinle hallederiz' dedik. Bunlar nedir ya? Basit bir terör örgütü, bunlar aynı.

"Musul, Irak, Kerkük, Tel Afer ve Sincar'da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sincar yeni bir Kandil olma yolunda, müsaade edemeyiz. Tel Afer'de mezhepler hususunda çatışmalar var. Tel Afer'e sesleniyorum, bırakın bu mezhep çatışmasını. Mezheplerin üstünde İslam var, İslam'da birleşin. Suriye ve Irak'ta bekamızı tehdit eden hiçbir gelişmeye sessiz kalmayacağız."

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