T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti

  Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci'nin yargılanmasına devam edildi

14 Mart 2018 14:26

 

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci\'nin yargılanmasına devam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, bir dahaki celsede Şekerci\'nin savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, sanık Selin Şekerci gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, celse arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatının şikayetten vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sunduğunu ifade ederek sanığın duruşmaya neden gelmediğini sordu. Bunun üzerine  Selin Şekerci\'nin avukatı, müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirterek gelecek celse hazır edeceklerini söyledi. Hakim, bir dahaki celseye katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkaracağı uyarısında bulunarak Şekerci\'nin mazeretini kabul etti. Mahkeme, Şekerci\'nin gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan \"müşteki\", Selin Şekerci ise \"şüpheli\" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şikayet dilekçesine göre şüpheli Selin Şekerci\'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki 2013 yılındaki paylaşımlarına yer verildi. Şüphelinin savunmasında, suç kastının olmadığını, mizah anlayışı dahilinde ilgili paylaşımları yaptığını söylediği belirtildi. Şüpheliye ait paylaşımda kullanılan fotoğraflarda yer alan Isengard\'ın, \"Yüzüklerin Efendisi\" kitabında kötülük timsali Saruman\'ın kalesi olduğu ifade edilen iddianamede, \"Bu kalenin hikayede yıkılmaz bir yapısı olmakla birlikte meydana gelen savaşta yıkıldığı ve Saruman\'ın Orthanc isimli kulede esir kaldığından bahsedildiği, Saruman\'ın da savaşı kaybettiği, paylaşılan resmin üzerinde de bu resimlerin bulunduğu, resimler ve yapılan yorumlarla birlikte hem hakaret, hem de tehdit eylemlerinin aynı anda oluştuğu\" ifade edildi. Müştekinin yapılan paylaşımlar döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan\'ı olarak görev yaptığı, bu nedenle atılı eylemlerin \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarını oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtilerek Selin Şekerci\'nin cezalandırılması 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanSelinCumhurbaşkanı ErdoğanMahkemeAsliye Ceza MahkemesiHakimCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBununCumhuriyet SavcılığıTwitterIsengardEfendisi"SarumanSaruman Orthanc

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24