Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor (2)



Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"\"Avrupa Birliği\'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik\" dedi. Erdoğan, \"Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız; ancak biz aynı zamanda güçlü ve bağımsız olmaktan da yanayız\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataköy\'deki Sinan Erdem Spor Salonu\'nda, İstanbul 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde İstanbul İl Kongresi\'nde seçim manifestosunu açıklıyor. \"Biz bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız. Şehitler tepesini boş bırakmadık, boş bırakmayacağız\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Biz Çanakkale ruhunu yeniden canlandırıp vatanı işgalden kurtaranlarız. Ülkemizi içerden çökertemeyince sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyenlerin beslediği kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terör koridorunu paramparça ettik. Sadece ülkemizin güvenliği değil, komşularımızın, dostlarımızın, gönül coğrafyamızın huzuru, selameti bizim meselemizdir. Ülkemizi hedef alan tüm planları nasıl büyük bir kararlılıkla bozduysak bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız. Cudi\'de, Gabar\'da, Tendürek\'te, Bestler-Deresi\'nde biz vardık. Gerektiğinde Kandil\'de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik. Şimdi ben sizden bir şey rica ediyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ve bu kirli oyunları birlikte bozacağız.\"

\"BİZİM İÇİN ESAS OLAN MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Bizim için esas olan milli güvenliğimiz, huzurumuz ve hedeflerimizdir. Bunları sadece kendimiz içi değil, tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz için de istiyoruz. Arkamızda 100 milyonlarca kardeşimizin duasını ve desteğini alarak küresel zeminde irade, söz ve inisiyatif sahibi güçlü bir ülkeye dönüşüyoruz. Türkiye 16 yıl önce Avrupa Birliği kapısında bekleyen; ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. Dünya siyasetiyle ilişkisi kendi eliyle kurulmamıştı. Tek bir yöne bakan, statükocu, değişimden korkan, kendine güvensiz, mücadele ruhu körelmiş, içine kapanmış bir Türkiye vardı. Çok parçalı koalisyonlar ve zayıf iktidarlar Türkiye\'nin vizyonunu daraltmıştı. AK Parti iktidarları kendi dönemlerinde siyasi, bu noktada istikrara dayalı ekonomik büyümeyle tanışan Türkiye her alanda gücünün farkına vardı ve dünyaya açıldı. Demokratik standartlarını yükselten Türkiye karşılıklı çıkar ve saygı temelinde dünyaya açıldıkça bölgesel bir güç haline geldi.\"

\"TAM ÜYELİK HEDEFİNDEN ASLA VAZGEÇMEDİK\"



\"Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği\'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bununla birlikte Batılı muhataplarımız bize karşı çifte standart uyguladıklarında, bekamıza tehdit oluşturan terör örgütlerini desteklerinde bunu yüzlerine açıkça ifade etmekten de çekinmedik. Kardeşlerim bununla da kalmadık. Zira kendi politikalarımızı kararlılıkla uygulamak durumundaydık. Neticede siyasi engellemelere, çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye\'nin menfaatlerinden taviz vermedik. Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız; ancak biz aynı zamanda güçlü ve bağımsız olmaktan da yanayız. Bunları birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Biz milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz\" diye konuştu.

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