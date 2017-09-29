Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinin kurdele kesim törenine katıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinin kurdele kesim törenine katıldı. Zeytinburnu ilçesinde bulunan Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi\'nin tadilata uğradıktan sonraki açılış törenine katıldı. Özel bir firma tarafından yenilenen okulun açılışı için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Yüksel katıldı. Erdoğan\'ı okul girişinde öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan daha sonra burada bulunanlara hitap etti. Sözlerine \"2017 - 2018 eğitim, öğretim yılı içerisinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerindeyiz. Yeni eğitim, öğretim yılının başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum\" diyerek başlayan Erdoğan şöyle devam etti, \" Samiha Ayverdi hanımefendi bizim edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden biriydi. Onun isminin yaşanır hale getirildiği bu güzel okulun eski hali bir harabeydi. Ama şimdi mimarisi ile her şeyi ile çok daha farklı güzel bir okul oldu. Buradan özellikle ilim, irfan sahibi yavrularımızın yetişmesi geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu mutluluğu gözlerinizde görüyorum.\"

Erdoğan daha sonra okulun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra yanındakilerle okulun içerisine giren Erdoğan bir müddet incelemelerde bulundu. Okul çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük bir kız çocuğu ile yakından ilgilenirken, çevreden gelen fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi. Erdoğan daha sonra okuldan ayrıldı.

