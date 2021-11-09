Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile bir araya gelecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Yarın (10 Kasım) 15.00'te yapılacak görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sürpriz bir şekilde bir araya gelmiş, görüşmeler sürmüştü. Asiltürk ve Erdoğan'ın görüşmeleri, "Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri" olarak yorumlanmıştı. Asiltürk, Erdoğan'ın Asiltürk ittifaka katılmak için 20 milletvekili şartı öne sürmüştü. Saadet Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Asiltürk'ün herhangi bir ittifaka katılmak için 20 milletvekilliği istemesini eleştirirken "Saadet vekil dilenmez" demişti.

Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün girişimleriyle ilgili olarak "Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur." ifadesini kullanmıştı. Asiltürk, 1 Ekim'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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