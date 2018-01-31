T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ocak (DHA) - Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısı sonrası Kremlin’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki lider 30 Ocak’ta Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlar

31 Ocak 2018 17:03

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ocak (DHA) - Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısı sonrası Kremlin’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İki lider 30 Ocak’ta Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 kararı temelinde Suriye’de siyasi barış sürecinin verimli bir şekilde ilerlemesine yönelik olan anlaşmaların hayata geçirilmesinin öneminin altı çizildi.
Rusya ve Türkiye’nin çatışmasızlık alanlarının istikrarlı bir şekilde işlev göstermeleri için çabalarının koordinasyonu ve Astana formatındaki işbirlikleri görüşüldü. 
Başarıyla gelişen ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin aktüel konularında fikir alışverişi yapıldı.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskova31 Ocak DHASoçideSuriye Ulusal Diyalog KongresiKremlindenOcakta SoçideSuriye Ulusal Diyalog KongresininBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyininSuriyedeRusyaTürkiyeninAstana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24