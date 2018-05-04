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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camii'nin açılış törenine katıldı

Gülseli KENARLI - Can EROK - İSTANBUL DHA - RESTORE edilen Nusretiye Camii'nde cuma namazı kılıp açılış törenine katıldı

04 Mayıs 2018 18:27

Gülseli KENARLI - Can EROK - İSTANBUL DHA - RESTORE edilen Nusretiye Camii\'nde cuma namazı kılıp açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan Beyoğlu\'ndaki Nusretiye Camii\'nde kıldı.
Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a,  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da  eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Nusretiye Camisi\'nin açılış töreninde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın okuduğu duanın ardından konuştu. Erdoğan, \"Yeniçeri Ocağı\'nın kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Yani nusret, kurtuluş... Kimden? Yeniçerilerden. Bugünlere geldi, o gündür bugündür Müslümanlar bu mabedini, bu camisini kullanıyor\" dedi. Restorasyon hakkında bilgi veren Erdoğan, \"Mevcudun üzerine kalem işi yapılmamış, tamamen kalem işleri sökülmek suretiyle bu tepeden tırnağa elden geçirilmiştir\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  \"Tamamen kullanılmaz durumda olan ve Sultan 2. Mahmut\'un misafirlerini ağırladığı oda olarak nitelendirilen baş oda, restorasyon sonucu yeniden açılmıştır. Tophane semtimizde Boğaz\'ın yine kenarında yer alan bu muhteşem eserimizin, tüm Müslümanlara hayırlı olmasını, hele hele mübarek ramazan-ı şerifin öncesinde Nusretiye Camimizi de devreye alışımızın çok hayırlı olacağına inanıyorum\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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