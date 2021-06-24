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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

24 Haziran 2021 19:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. 

Erdoğan-Putin görüşmesinde ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.

ErdoğanPutingörüşme
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