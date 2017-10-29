Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusunda da mutabık kaldı.

Görüşmede bu ay sonunda yapılacak Astana toplantısı da ele alındı.

Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.