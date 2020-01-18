Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico Avrupa'ya yazdı: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Politico dergisinin Avrupa versiyonunun internet sitesi için "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı, İngilizceye çevrilmiş bir makale kaleme aldı.

Makalesinde uluslararası toplumun Libya'daki iç savaşta sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Erdoğan, "Bugün bu ilgisizliğin sonuçlarını görüyoruz" yazdı. Erdoğan, Halife Hafter'ın liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu'nun ülkede darbe yapmaya çalıştığını ve Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi "demokrasi karşıtı ülkelerin" buna destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, 2015 Skhirat Anlaşması'na rağmen dünyayı diplomasi ve diyalog yanlısı aktörlere yeteri kadar destek vermemekle suçladı.

Erdoğan, konunun Avrupa'yı da "böldüğünü" ifade etti. "Meşru hükûmeti destekleyen ve diplomasinin tarafında olan Almanya Pazar günü Berlin'de bir barış konferansı düzenleyecek" yazan Erdoğan, "Öte yandan Fransa darbecinin tarafında yer aldı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin Libya'daki krize dahil olması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne yeteri kadar destek sunmamasının temel değerlerine bir ihanet olacağını ileri sürdü. Erdoğan, "Libya'da meşru hükûmet düşerse IŞİD ve El Kaide'nin elinde tekrar ayağa kalkmak için bir alan olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek sunmaya daha az ilgili olduğunu düşünürsek, beraber çalışmak için en bariz seçenek zaten asker desteği sunma sözü vermiş olan Türkiye'dir" diye yazdı. Avrupa'ya seslenen Erdoğan, Türkiye'nin Libya hükûmetini "darbeden koruma" sözü verdiğini belirtti.

Erdoğan yazısına, "Avrupa kadim dostu ve sadık müttefiki Türkiye'ye güvenebilir" diye son verdi.