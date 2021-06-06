Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK’nın üst düzey yöneticisi Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hâle getirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi." dedi.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı TRT Haber canlı yayınında, "Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan ve yok eden bir Türkiye gerçeği var. Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır." demişti.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."