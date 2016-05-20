Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Merkel ile İstanbul'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsani Zirvesi'ne katılmak amacıyla Türkiye'ye gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile pazartesi günü İstanbul'da görüşecek.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilerle ilgili konuları ele alınacağını belirtti. Seibert, Merkel'in Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geleceğini ifade etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Seibert, Merkel'in Ak Parti genel başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım ile de görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine de böyle bir görüşmenin öngörülmediğini ifade etti.

Seibert, TBMM'nin milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırma kararını nasıl karşıladıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

"Alman hükümeti olarak bu kararı kayda aldık. Genel olarak Türkiye'deki iç siyasette giderek artan kutuplaşmayı endişeyle izliyoruz. Basın ve düşünce özgürlüğüne her demokraside merkezi bir önem veriyoruz. Bu sadece basının çalışmaları için değil, siyasi ve toplumsal tartışmalara katılmak isteyen tüm vatandaşlar için de geçerlidir. Bu özellikle, çalışmalarını özgür ve bağımsız bir şekilde yürütmek durumunda olan vatandaşların seçtiği temsilciler için de geçerli olmalıdır. Her demokrasinin istikrarı için tüm toplumdaki grupların parlamentoda temsil edilebilmesi gerekir. Tüm bunlar, büyük ihtimalle Başbakan'ın Uluslararası İnsani Zirve kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşacağı konular arasında yer alacaktır."

TBMM kararının Türkiye'nin AB üyelik çabalarını tehlikeye atıp atmayacağı şeklindeki soru üzerine de Seibert, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin uzun zamandan beri "sonucu açık bir şekilde" sürdürüldüğünü ve Başbakan Merkel'in her zaman mevcut anlaşmalara bağlı kalacağını söylediğini hatırlatarak, AB ülkelerinin tutumlarını Türkiye'deki gelişmelere göre belirleyeceğini dile getirdi.