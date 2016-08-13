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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris'te teröre karşı bir araya gelen Avrupalılardan aynı şeyleri Türkiye için bekledik

"Alman yargısına saygı duymuyorum"

13 Ağustos 2016 03:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk demokrasisine yapılan saldırıya karşı Avrupa'nın Türkiye'ye yeterince destek vermediği söyledi. 

Alman RTL kanalına konuşan Erdoğan, Avrupa'nın verilen sözler noktasında taahhütlerini tutmadığı eleştirisinde bulunarak, ''Vize muafiyeti ve geri kabul çok önemli, süreç işliyor. Maalesef bu bağlamda Avrupa verdiği sözü yerine getirmedi. Eş zamanlı olarak biz de adım atmak istiyoruz. Oldu oldu, olmadı kusura bakmasınlar biz geri kabulü yapmayız.'' ifadelerini kullandı.

 

"Paris'te teröre karşı bir araya gelen Avrupalılardan aynı şeyleri Türkiye için bekledik"

 

Avrupa'ya, darbe teşebbüsüyle Türk demokrasisine yapılan saldırıya karşı Türkiye'ye yeterince destek vermediği eleştirisini de yönelten Erdoğan, ''15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsü oldu. 18 Temmuz'da ise Almanya Başbakanı Angela Merkel aradı. 'Yaşananların bizi endişeye sevk etmeyecek şekilde olması' mealinde bir ifadede bulundu. Tabii bunlar bizi üzüyor. İntikam hırsıyla bir şey yapmıyoruz.'' diye konuştu.

Darbe girişimine karşı Avrupa'nın yanlarında olmasını beklediklerini dile getiren Erdoğan, Paris'te teröre karşı bir araya gelen Avrupalılardan, aynı şeyi Türkiye için beklediklerini, Avrupa ülkelerinin en azından birer temsilci gönderebilmeleri gerektiğini ancak bunun yapılmadığını vurguladı.

FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle 240 vatandaşın hayatını kaybettiğine, 2 binin üzerinde vatandaşın da yaralandığına dikkati çeken Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bir Avrupa bakanı ve Katar Dışişleri Bakanı dışında Türkiye'ye gelmemesine dikkat çekerek, "Bunun böyle olmasından üzülüyoruz.'' ifadesini kullandı.

 

"5 milyon insan 'idam isteriz' dedi, ben onaylarım"

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdam cezasının tekrar gelip gelmeyeceği" sorusuna da, ''Yenikapı'da geçen pazar günü mitinge yaklaşık 5 milyon insan katıldı ve hepsi 'idam, idam, idam isteriz' dedi. Parlamentodan çıkarsa ben onay makamıyım, bana gelir, ben de onaylarım.'' yanıtını verdi.

 

"Alman yargısına saygı duymuyorum"

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Köln kentinde iki hafta önce gerçekleştirilen Darbe Karşıtı Miting'e telekonferansla bağlanmasına Almanya Anayasa Mahkemesi'nin izin vermemesini de eleştirerek, ''Ben Alman yargısına bu noktada saygı duymuyorum.'' dedi.

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