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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'le Trump'ın Kudüs kararını görüştü

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönünde kararı dünya genelinde tepki çekmişti

07 Aralık 2017 22:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hrıstiyanların ruhani lideri Papa Francis'le telefonda görüştü. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ele alındığı belirtildi. 

Cumhurbaşkanlığı kayaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı son adımın endişe verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasının şart olduğuna dikkati çekti. Vicdan sahibi olan herkesin bu husustaki hassasiyetini hep birlikte ortaya koyması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis’e Kudüs’te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletti.

Kudüs’ün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiğini belirttiler. Kudüs konusunda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlali anlamına gelecek girişimlere uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini de belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 günü İstanbul’da Olağanüstü İslam Zirvesi’ni düzenleyeceğini vurguladı. Görüşmede, Türkiye ve Vatikan arasındaki iyi ilişkillerin daha da güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı.

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