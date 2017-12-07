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Dünya

Trump’ın Kudüs kararının ardından Filistin’de protestolar

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi

07 Aralık 2017 21:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını duyurmasının ardından, Filistinliler birçok kentte protesto için sokağa çıktı. Ramallah, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde eylemler düzenlenirken, İsrail askerler yer yer Filistinli protestoculara müdahalede bulundu. Çok sayıda kişinin plastik mermi ve biber gazı nedeniyle yaralandığı kaydedildi.

"İşler kötüye gidecek"

Filistin yönetiminin çağrısıyla genel greve giden Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki birçok işyeri perşembe günü kepenklerini açmazken Ramallah yakınlarındaki bir kontrol noktasında İsrail güçleri onlarca biber gazı kapsülü kullandı. Lastik yakan protestocular, askerlere taş fırlatırken; Washington Post muhabirine konuşan bir ambulans şoförü, “İşler kötüye gidecek” yorumunda bulundu.

Doğu Kudüs ve İsrail-Gazze sınırındaki çitlerde de çatışmalar çıktığı kaydedilirken, yaralılar olduğu belirtildi.

BBC’nin haberinde de İsrail’in Batı Şeria’ya yüzlerce asker sevk ettiği bilgisi yer aldı.

Gösterilere öğrenciler, farklı siyasi hareketlerden temsilciler ve din adamlarının katıldığını belirten CNN Türk, eylemlerde 16 kişinin yaralandığını aktardı. Anadolu Ajansı’nın Kudüs muhabiri Turgut Alp Boyraz da, “Polisle göstericiler arasında arbede yaşanıyor. Şehre girişte kimlik kontrolü yapılıyor. Ara ara polis dağıtıyor, sonra yeniden toplanıyorlar. Filistinliler Amerikan Kültür Merkezi’ne girmeye çalıştı. Polis müdahale etti. Son derece gergin bir ortam var” dedi. AA muhabiri, yanındaki birinin gözaltına alınmasını da telefon bağlantısında canlı olarak izleyicilere aktardı.

Gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi

İsrail güçlerinin gerçek mermi kullandığı iddia edilse de, resmi kaynaklar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. AA muhabiri de bazı görgü tanıklarının gerçek mermi kullandığı beyanında bulunduğunu ancak bu iddianın teyit edilmediğini söyledi.

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