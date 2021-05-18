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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

18 Mayıs 2021 23:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Recep Tayyip ErdoğanŞah Mahmud KureyşiMevlüt ÇAvuşoğluPakistanPakistan Dışişleri Bakanlığı
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