Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, Pakistan Dışişleri Bakanı <strong>Şah Mahmud Kureyşi</strong>'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong> da yer aldı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.</p>\n<p>Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>