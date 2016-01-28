Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özyönetim isteyenlerin dünyayı başına yıkarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Diyarbakır’da toplanan Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) ‘özyönetim’ talebine ilişkin, “Özyönetim isteyenlerin dünyayı başına yıkarız” dedi. “Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan derken meseleyi bölünme edebiyatıyla ele alanlar kesinlikle art niyetlidir” diyen Erdoğan, “Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde paralel yapı oluşturmak isteyenleri dünyayı dar ediyorsak, öz yönetim, özerklik adı altında devlet içinde devlet kurmak isteyenlerin de dünyayı başına yıkarız! bu böyle bilinsin” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Anayasa Platformu'nca düzenlenen "Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte" toplantısına katıldı. DTK’nın ‘özyönetim’ talebine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"Başkanlık sistemi bir takım kişiler tarafından kasıtlı olarak üniter yapımızla ilişkili hale getirilmek isteniyor.

Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde paralel yapı oluşturmak isteyenleri dünyayı dar ediyorsak, öz yönetim, özerklik adı altında devlet içinde devlet kurmak isteyen kişilerin de dünyayı başına yıkarız! bu böyle bilinsin!

Biz bu şekilde, tek millet, tek bayrak, tek vatan derken meseleyi bölünme edebiyatıyla ele alanlar kesinlikle art niyetlidir, hatta bölücünün başta gidenidir. Biz birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz sadece ülkemizi daha büyütmenin çabası içinde olabiliriz. Bugüne kadar da bu şekilde hareket ettiğimizin şahidi milletimiz, yani sizlersiniz.

Bu topraklarda yerli olan ne varsa başımızın üstünde yeri vardır. Aynı şekilde milletimizin karşısında kim varsa onunla mücadele etmek namus borcumuzdur. Çünkü bu memleket sahipsiz değildir, dikkat edin altını çiziyorum, köksüz değil, balık hafızalı değil. Arif Nihat Asya ne diyor? Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor.”