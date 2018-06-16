T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüştü

16 Haziran 2018 16:04

 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev\'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev\'in 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıMirziyoyevCumhurbaşkanlığıTürkiyeÖzbekistanCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Mirziyoyev RamazanHaziran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24