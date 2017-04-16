Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Alışılmışın dışında bir tercih yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak yapılan halk oylaması kapsamında, saat 11:44 sularında Üsküdar'da oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı ile birlikte eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı. Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle bugünkü halk oylaması, bu referandum sıradan bir oylama değil. Yani, cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bazı halk oylamaları da yaptık. Ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminin, bir değişim dönüşüm tercihidir. İnanıyorum ki halkımız süratle, çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya karar verecektir. Çünkü biz, Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana çok büyüdük, ama yeterli değil. İnanıyorum milletimiz, bu tercihini yurt içi ve yurt dışında yapmak suretiyle, sayım yapılınca inşallah beklenen bu tercihi yapma suretiyle geleceğe yürüyecektir. Demokrasimizin sağ duyusuna, şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup, bu sağ duyuyla yürüyeceğine inanıyorum. Ciddi bir katılım olacak sandığa, öyle gözüküyor."