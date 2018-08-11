Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (2)

‘3-4 AYDA TAMAMLAYACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nü inceledikten sonra Ünye Kaymakamlığı\'nı ziyaret etti. Burada selle ilgili brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhuriyet Meydanı\'na geçerek burada otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Yaşanan sel felaketi sırasında bölgedeki çalışmaların takip edilip kendisine rapor edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ben de bugün bizzat gelerek çalışmaların geldiği noktayı bir göreyim istedim. Bir şehidimiz var, birkaç yaralımız var. Şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Kardeşlerim; Bir kaza ve kadere inanmış insanlarız. Bu bizim imanımızın gereğidir ve Ordu\'da yaşanan felaket tabi sadece Ordu ile kalmadı, Rize\'de, Trabzon\'da da yaşandı, bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz, atacağız. İnşallah Cevizdere Köprüsü\'nü 3 ay 4 ay gibi bir zaman içerisinde tamamlayacağız. Malum bu köprü 1960 yılında yapılmış, o zamanın imkânları ile yapılmış. Daha sonra bir sahil yolunu yaparken yanındaki köprüyü yapmışız. O da bildiğiniz gibi başarılı bir şekilde farklı bir teknoloji ile yapılmış, orada herhangi bir şey yok, ama öbürü ne yazık ki bu felakette yıkıldı. Bakanım, bakanlarım hepsinin tespiti ile biz bunu İnşallah 3-4 ay içerisinde alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ihalesini ve köprümüzü bitireceğiz\" dedi.

\'BU MİLLET DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇOK FARKLI KALKAR\'

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunun dışında tabi 7-8 tane daha biliyorsunuz bağlantı yollarındaki köprüler, köprücükler var onların da talimatını aynı şekilde verdik. Ve bu süre içerisinde o köprüleri de yine farklı firmalara vererek İnşallah onları da yine üç dört ay içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz şu: Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür, bu millet inançlıdır, ve bu millet evelallah düştüğü yerden çok farklı kalkar. Şu anda gördüğünüz gibi kırma işlemleri devam ediyor ve tabliyeler söküldü. İnşallah süratle bayram, bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek 3-4 ayda bitirilecek ve diğer 8 tanesi de bu süre içerisinde onlarda tamamlanacak hedefimiz şu inşallah, tıraş edilen sakal çok daha gür çıkar\" diye konuştu.

\'YASTIĞINIZ ALTINDAKİ DOLARLARI, EUROLARI, ALTINLARI ÇIKARIN\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek fındıkları zarara uğrayan, gerek evleri zarar gören kim varsa Valiliğin hasar tespit çalışmaları sonrasında süratle zararların ödeneceğini söyleyerek, \"Ve bu konuda devletimiz güçlüdür. Hiç bundan endişeniz olmasın. Eyvah dolar yok demeyin ha. Bu işimizin bizim dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa, bizim Allah\'ımız var rahat olun. Şunu söylüyorum; diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, eurolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın, olanlara söylüyorum. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası\'na çevirelim ve bunlara en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor\" diye konuştu.

\'BİZİ TEHDİT EDİYORLAR\'

Hukukun gereği neyse Türkiye\'nin onu yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuk dilinden anlarız. Biz haktan anlarız, hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler hak neyse hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. Şu anda \'Şunu vermeyeceğiz bunu vermeyeceğiz\' ya senin olsun verme. Biz de olanlar bize yeter. Bazıları çekiniyor korkuyor \'Halimiz ne olacak\'. Ne olacak ya halimiz biz neleri gördük. Göreve geldiğimizde bizim IMF\'e 23.5 milyar dolar borcumuz yok muydu ? 2013\'te biz bunu sıfırlamadık mı? Merkez Bankası\'ndaki döviz rezervi 27.5 milyar dolar değil miydi ? Biz bunu 136 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? E demek ki yaparız. Demek ki yine biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık bu günde kalkarız yarın da kalkarız. Yeter ki benim bu milletim ayakta dursun.\"

\'NATO\'DAKİ ORTAĞINIZI BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hep dik durduklarını söyleyerek, \"Biz sadece ve sadece Allah\'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka hiçbir yerde asla. Konu ile ilgili olarak buradaki bir rahiple ilgili olarak kalkıp da Türkiye\'yi tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben buradan tekrar sesleniyorum Amerika’dakilere yazık, yazık siz NATO\'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var. 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeyle değişilmez. Bizler bu noktada şu ana kadar duruşumuz neyse, bundan sonra da duruşumuz o olacaktır. Biz kardeşlerim, adaletin gereği neyse onu yaparız. Bugüne kadar adaletten taviz vermedik yine vermeyeceğiz\" dedi.

\'BİZ NE GÜNLERİ AŞTIK\'

\'Bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun hep birlikte Türkiye olun\' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sizler bizlere hamd olsun 24 Haziranda verdiğiniz desteği ve bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığına getirdiniz. Türkiye bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüşümle birlikte şimdi yeni yolda çok daha farklı yürüyoruz ama unutmayın Mart 2019\'a da hazır mıyız? Mart 2019\'da sandıkları patlatacak mıyız? Size inanıyorum. Siz de bu evladınıza, bu kardeşinize inanın. Hepsini aşarız evelallah. Önümüzde çok daha iyi günler var. Biz ne günleri aştık, nerelere geldik. Ben sizin dualarınıza her zaman muhtacım\" şeklinde konuştu.

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