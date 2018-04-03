Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okulların altı otopark olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Valimizden az önce müjdesini aldım. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım, hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar" dedi.

Erdoğan eğitim sistemine ilişkin olarak, "Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızı hayırlı birer evlat olarak yetiştirmesidir. Elde ettiğimiz başarılar önemlidir fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir" ifadesini kullandı.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz noktaya henüz Ulaşamadığımıza inanıyorum. Tamamen sınav kazanmaya odaklanmış bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. İşte bu TEOG meselesini bundan dolayı kaldıralım dedik. Biz TEOG'la okumadık. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. Sınav amaç değil araçtır. Çocuklarımıza öğrendikleri bilgiyle kendilerine ailelerine insanlığa nasıl faydalı olmaları gerektiğini aşılamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bihaber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz.

Bazıları çıkıyor, battık, bittik şöyle böyle oldu. Hiçbir şey olmaz. Valimizden az önce müjdesini aldım. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım, hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. İnşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altında olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir sıra, iki sıra park ediyor. Bir yangında vs. oralardan girmek çıkmak çok zor. Okullarımızın altında olursa hem bir gelir kaynağı olur bir de hırsız arsız diye bir endişeye araç sahipleri kapılmaz."