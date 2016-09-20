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Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL süreci uzatılabilir

"Suriye'de geçiş döneminde Beşar Esad'ın yeri yok"

20 Eylül 2016 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'de Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan OHAL süreciyle ilgili olarak "OHAL, Meclis kararıyla uzatılabilir" dedi. 

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de geçiş döneminde Beşar Esad'ın yerinin olmadığını da belirtti. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullah Gülen'in bir an önce tutuklanması ve süreç sonunda Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini de söyleyen Erdoğan, "Fethullah Gülen'in faaliyetleri tüm dünyada yasaklanmalı" dedi.

Türkiye'deki OHAL ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkan Erdoğan, "OHAL süresi Meclis kararıyla uzatılabilir" dedi.

Erdoğan, sığınmacı anlaşmasıyla ilgili olarak da AB'nin üzerine düşeni yapmadığını ve müzakereler sürecinde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.

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