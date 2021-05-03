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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle iftar yaptı

03 Mayıs 2021 23:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanmada öğretmenlerle iftar yaptı. Çankaya Köşkü'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakârlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla" dedi. 

AKP'nin sosyal medya hesaplarından iftara ilişkin paylaşım yapıldı. 

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