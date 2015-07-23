Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile telefonda IŞİD'i görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Görüşmede, IŞİD'le mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki lider görüşmede, DAEŞ'e karşı mücadelede halen devam eden işbirliğinin güçlendirilmesini, Irak'ta güven ve istikrarı sağlamaya, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabaları ele almışlardır.

20 Temmuz'da Suruç'taki terör saldırısını, ayrıca PKK tarafından üstlenilen terör saldırılarında bir asker ve iki polisin öldürülmesini kınayan Başkan Obama, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine Amerikan halkı adına taziyelerini iletmiştir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ve ABD olarak terörün her türüne karşı olduklarını vurguladıkları belirtilen açıklamada, "İki lider, yabancı savaşçıların geçişlerinin engellenmesine ve Türkiye'nin Suriye sınırında güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliğini artırma çabalarını da görüşmüşlerdir. Başkan Obama Türkiye'nin ulusal güvenliğine ABD olarak büyük önem verdiklerini teyit etmiştir. İki lider mezkur meseleler ve diğer bölgesel konularda yakın çalışma içerisinde olmayı sürdüreceklerini vurgulamışlardır" denildi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadelede devam eden işbirliğinin güçlendirilmesinin yanında Irak'a güvenlik ve istikrarın getirilmesi ile Suriye'deki savaşa siyasi çözüm bulmaya yönelik ortak çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, Obama'nın, Suruç'ta 20 Temmuz'da meydana gelen terör saldırısı ile Ceylanpınar'da dün PKK'nın üstlendiği terör eylemlerini kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, Obama'nın Amerikan halkı adına kurbanların ailelerine başsağlığı dilediği ifade edilerek, şunlara yer verildi:



"İki lider, ABD ve Türkiye'nin terörizme karşı mücadelede birleştiğini tekrarladı. Liderler ayrıca yabancı savaşçı akını önlemek için işbirliğinin artırılması çabalarını ve Türkiye'nin Suriye ile sınırının güvenliğini sağlamayı konuştu. Başkan (Obama) ABD'nin Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik taahhüdünü bir kez daha yineledi."



Açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın, bu ve diğer bölgesel konularda yakın çalışma içinde bulunmayı sürdürme taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.