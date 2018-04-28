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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Ödülü bilim insanı Prof. Aziz Sancar ile görüştü

Prof. Dr. Aziz Sancar, dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde görüştü

28 Nisan 2018 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya geldi.

Konferans vermek için gittiği KKTC’den İstanbul aktarmalı olarak ABD’ye dönen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar,  dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde bir araya geldi. Görüşme samimi bir havada gerçekleşti. Görüşmenin ardından Sancar, THY uçağı ile Chicago’ya hareket ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin İl Kongresine katılmak için İzmir’e gitti.

 

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