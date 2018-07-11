Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e gitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin ettikten sonra ilk katıldığı uluslararası zirve, NATO Liderler Zirvesi olacak. Erdoğan, bugün başlayacak olan zirve için Belçika'ya gitti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak olan 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı' ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yemin edip Cumhurbaşkanlığı Kabinesini kurduktan sonra ilk kez bir uluslararası zirveye katılacak.

Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olarak katılacak

Erdoğan'ın kabinesinden bazı isimler de NATO zirvesinde ilkleri yaşayacak.

Buna göre daha önceki NATO zirvelerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral sıfatıyla katılan Hulusi Akar, bu yıl gerçekleşecek NATO zirvesinde Milli Savunma Bakanı olarak hazır bulunacak.

Berat Albayrak da Hazine ve Maliye Bakanı sıfatıyla ilk kez zirveye katılacak.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alarak ilk kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla NATO Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan da bu kapsamda yeni sistemin ilk kabinesinden bazı isimlerle toplantı çerçevesinde temaslarda bulunacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca Erdoğan'a eşlik edecek Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görüşmelere katılması bekleniyor.

Erdoğan, Trump ile görüşecek

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin lideriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, 'bazı NATO ülkelerinin YPG'ye verdiği destek' ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı 'S-400 savunma füzeleri' konularının da görüşüleceği bildirildi.

Öte yandan Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

Helikopterler gösteri yapacak

İttifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak üzere NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren zirve dolayısıyla müttefik ülkelerin askeri helikopterleri öğle saatlerinde hava gösterisi yapacak.

Türkiye'den iki T129 Atak helikopterinin de katılacağı gösteride NATO müttefikleri ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter yer alacak.