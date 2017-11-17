Cumhurbaşkanı Erdoğan : NATO tatbikatındaki 40 askerimizi çektik  (1) 

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Dün Norveç\'te bir durum oldu. Norveç\'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk\'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB\'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. \'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.\' dediler. Dedik ki \'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.\' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz.\" diye konuştu.

\"BANKA SAHİPLERİ, FİNANS SEKTÖRÜ, ONLAR GÖTÜRÜYOR PARAYI\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bir şeyi anlamıyorlar, anlamadıkları şu; faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Faiz lobisi bunu düşürür mü? Tabii ki düşürmeyecek. Şu anda bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü, onlar götürüyor parayı. Peki yatırımlarda niye sıkıntımız var? Sen kalkıp da bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez, durur. Olay bu. Ama hala bunu anlatamıyoruz. Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon da çift haneliye yine gidiyor. Merkez Bankası diyor ki; \'Yıl sonu itibariyle şu olacak.\' E ne oldu? Kaç kere revize ettiniz, söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz. Yanlış yoldasınız. \'Merkez Bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin.\' Tamam, müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. Tablo ortada. Hesap uzmanı sıfatı almak, bir kişinin hesap uzmanı olmasını getirmiyor, uygulama getiriyor. Batırdın mı, çıkardın mı, asıl olan budur. Hem de öyle bir bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Bunu da şimdi farklı yere doğru çekebilir. Hiçbir şey bilmiyorsun ey Kılıçdaroğlu. Aç interneti, orada bu hesabı otomatik olarak yapan programlar var, onu kullan.\" dedi.

\"AFRİN\'İ TEMİZLEMEMİZ GEREKİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"DEAŞ\'ı icat eden kimse PYD\'yi kuran da odur. PYD\'yi parlatan kimse Kuzey Irak yönetimini bağımsızlık ilanına sürükleyerek Irak\'ın istikrarsızlığını derinleştirmek isteyen de odur. Tabii aynı güçlerin, Feto\'yu kendi koruma kalkanlarının içinde besleyip büyütmeye devam ettiklerini de unutmamak lazım. Şu anda Kuzey Suriye\'de 5 hava üssü var Amerika\'nın, 8 tane de normal üs var. Şimdi bir de Rakka\'da kuruyor, ne yaptı, 14. Bütün bunlar ortada bilinen gerçekler. Siz 12 bin kilometre uzaklıktan acaba Suriye\'ye ne için geliyorsunuz? Bu soru sorulmaz mı? Amerika\'nın Suriye krizi başladığından beri verdiği sözlerin çok büyük bir bölümünü tutmaması bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. İşte şimdi Afrin\'de aynı oyuna gelmek istemiyoruz. Müttefiklik ilişkileri çerçevesinde çok kolayca çözebileceğimiz nice sorun maalesef Amerika tarafından ısrarla çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka olayı böyledir, Münbiç böyledir, Deyrizor böyledir. Bizim şu anda terör örgütü olan PYD\'den ve bunun yanında YPG\'den Afrin\'i temizlememiz gerekiyor. Bu, başından itibaren söylediğimiz konudur. Oradaki (İdlib) özellikle gözlem noktalarında biz, kendimiz hakim unsur olarak bulunacağız. Buna mecburuz. Eğer biz burada hakim unsur olarak bulunmazsak o zaman burayı farklı terör grupları gelip işgal etme yoluna girerler.\" dedi.

\"BÖYLE BİR İTTİFAK, BÖYLE BİR MÜTTEFİKLİK OLAMAZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Dün Norveç\'te bir durum oldu. Norveç\'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk\'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB\'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. \'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.\' dediler. Dedik ki \'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.\' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz.\" diye konuştu.

\"BU, HESAP KİTAP FALAN BİLMEZ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun SGK\'ya yönelik sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Senin döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu\'nun ne hallere düştüğünü biliyoruz. Ben şimdi buradan tüm milletime, ekranları başında bizi izleyenlere rakamlarla bu zatın Sosyal Sigortalar Kurumu\'nun başında olduğu dönemi açıklıyorum. Bu zat birkaç gündür \'Ben SSK\'yı 2 milyar zarara uğratmıştım.\' diyor. \'Siz SGK\'yı 20 milyar zarara uğrattınız.\' diye bize şöyle bir laf geveleyip duruyor. Kendisinin her ağzını açtığında \'hesap uzmanıyım\' demesine bakmayın. Bu, hesap kitap falan bilmez.\" dedi.

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