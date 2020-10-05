T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

05 Ekim 2020 20:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ETİKETLER

Jens StoltenbergStoltenbergNATONATO ErdoğanERdoğan StoltenbergRecep Tayyip Erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24