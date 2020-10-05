Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gündeme ilişkin meselelerin görüşüldüğü toplantıya dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Stoltenberg, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

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