Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, NATO Genel Sekreteri <strong>Jens Stoltenberg</strong>'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p>Gündeme ilişkin meselelerin görüşüldüğü toplantıya dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.</p>\n<p>Stoltenberg, bugün Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong> ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN -</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-ile-yunanistan-in-yapici-tutumlari-olumlu,907328" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan 'ın yapıcı tutumları olumlu</a></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>