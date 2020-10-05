NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan 'ın yapıcı tutumları olumlu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Doğu Akdeniz gündemiyle ilgili olarak "Türkiye ile Yunanistan 'ın yapıcı tutumları olumlu" dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarla ilgili olarak, "Minsk grubu objektif olmalı. Somut hiçbir öneri gelmedi. Biz Ukrayna'nın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olunca haklı olarak hem Türkiye hem Batılı dostlarımızla destek veriyoruz. Neden Ermenistan-Azerbaycan gündeme gelince neden Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil diyemiyoruz. NATO'dan tabii ki ateşkes, barışçıl çözüm çağrısı yapması normal. Ama uluslararası hukuk kararları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi gerekiyor. Başka türlü bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan bu işgalini tadını çıkarıyor ve destek görüyor. Azerbaycan'a saldırıyor, Azerbaycan da buna karşılık veriyor. Herkesin güçlünün değil, haklının yanında olması gerek. Tutumumuzu net bir şekilde ifade ediyoruz. Azerbaycan'ın şu an destek talebi yok, olursa da çekinmeden vereceğimizi söyledik." dedi.

NATO Genel Sekreteri'nin Dağlık Karabağ'daki duruma dair açıklaması ise şöyle oldu: "Durumu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Daha fazla şiddet, saldırı görünce endişeleniyoruz. Ölen ve yaralananların sayısının arttığını gördükçe endişelerimiz artıyor. Bu mücadeleler kritik altyapıya zarar verme riskini de taşır. İlgili tüm taraflara net bir mesaj veriyoruz. Hemen savaşın durdurulması, barışçıl, müzakereye dayanan çözümün bulunması için tüm mücadeleyi veriririz. Hem oradakiler için tehlikeli hem de tüm NATO müttefikleri için tehlikeli bir durumdur."

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