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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu hastanede ziyaret etti

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti

09 Ekim 2017 02:10

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nu İstanbul\'da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar\'dan İstanbul\'a geçtikten sonra, halen Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde bulunan Süleymanoğlu\'nu ziyaret etti. Hastanenin Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat\'tan Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında, bizzat Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şükranlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, aynı hastanede karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.

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