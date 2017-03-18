Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzik üniversitesini kuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitleri'ni anma etkinliğinde yaptığı açıklamada müzik üniversitesinin kurulacağını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.



Müzik üniversitesini kuracaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Bu akşam bizlere bu konseri hazırlayıp yetiştiren Erol hocama teşekkür ederken, sözümün takipçisiyim. Konservatuarlarımız var ama hocama Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde söz vermiştim. Bizden bir müzik üniversitesi istemişti. Ben de sözü verdim. Şimdi de inşallah bu müzik üniversitesini kuracağız."