Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'e başarılar diledi

İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray\'da yapılan son seçimde Dursun Özbek\'i geçerek yeni başkan olan Mustafa Cengiz\'e başarı dileklerini iletti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan haberde, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün görev teslimi alan Galatasaray Spor Kulübü\'nün 37. Başkanı Mustafa Cengiz\'i arayarak hem kendisine hem de yönetim kuruluna başarılar diledi. Başkanımız Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür ederek yönetim kurulu ile birlikte kendisini ziyaret etmek istediklerini söyledi. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz\'in Galatasaray 37. Başkanı seçilmesinin ardından tebrik telgrafı göndermişti\" denildi.

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