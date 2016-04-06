Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi nikâhında şahitlik yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir Musevi çiftin Sinagog'da kıyılacak resmi nikâhında şahitlik yapacak. Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, bir cumhurbaşkanının Musevi cemaatinden birinin nikah törenine katılıp nikah şahitliği yapmasının Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

A Haber'de yer alan habere göre, İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'nda 10 Ocak'ta düzenlenen nikâh töreniyle Selin Saporta ve Vedat Peranva çifti dünya evine girdi. Bu törende, dini nikâhın yanı sıra ilk kez Sinagog'da bir resmi nikâh da Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tarafından kıyıldı. Bu nikâh töreninde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti için dua edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Türk Musevi Cemaati temsilcilerini kabulünde, bu gelişmeden haberdar olduğunu belirterek, kendisinin de Sinagog'da kıyılacak bir nikâha şahitlik yapmak istediğini söyledi. ABD'de TURKEN'de öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Sinagog'da kıyılacak bir nikâha şahitlik edeceğini açıkladı.

Mayıs ayı sonunda veya haziran ayında gerçekleşecek nikâhta, Erdoğan'ın şahitlik yapmasının beklendiği belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Edirne Sinagogu'nun açılışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için dua okunmuştu.