Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden boksun efsanevi ismi Muhammed Ali’nin cenaze namazına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü ABD'ye gideceği duyuruldu.

Cenaze töreni Ali'nin yıllar önce bizzat planladığı şekilde, doğduğu ve yetiştiği Kentucky eyaletinin Louisville kentinde yapılacak. Ali'nin cenazesini kendisi gibi sonradan İslam’ı seçen ABD’deki Müslüman toplumunun liderlerinden İmam Zaid Şakir kıldıracak.

Cenaze törenine Bill Clinton da katılacak

Törende, arabaya konulacak Muhammed Ali'nin naaşı, Louisville'de kendi adını taşıyan bulvar boyunca ilerleyerek çocukluğunun geçtiği mahalleye uğrayacak. Cenaze namazı ise 'KFC YUM! Center'da kılınacak. Buradaki dini törene eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın da katılacağı açıklandı. Ali'nin cenaze namazının kim tarafından kıldırılacağı henüz resmen açıklanmadı. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre, büyük olasılıkla bu isim, ABD'deki Müslüman toplumun en önemli temsilcilerinden İmam Zaid Şakir olacak. Kendisi de siyahî bir Amerikalı olan Şakir, 1977'de İslam'ı seçmişti. Dini törenden önceki gece, perşembe akşamı, aile bireyleri için özel bir törenin düzenleneceği belirtildi. Muhammed Ali'nin cenazesi, bugün ya da yarın Louisville'ye getirilerek, aile bireylerinin kendisiyle baş başa kalması sağlanacak.