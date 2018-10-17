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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nda resmi törenle karşılandı

17 Ekim 2018 16:22

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, ziyareti kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Binası’nın resmi açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, sonrasında Moldova ve Türkiye Stratejik Ortaklık Açıklaması’nın imza törenine katılacak.

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi karşılama töreni

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