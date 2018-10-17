Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova ile yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmenin ardından, iki ülke arasında varılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı binasının hizmete açılış töreni ve onuruna verilen resmi yemeğe katıldıktan sonra Başbakan Pavel ve heyetiyle ile görüştü ve Hükümet Binası’nda düzenlenen imza törenine katıldı.

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İmza töreninden görüntüler